«الله يخرب بيتك» تحيل سيدتين إلى المحكمة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية، متهم فيها سيدتان عربيتان، بتهمة سب أخرى بعبارات مسيئة لها، وخادشه للحياء والشرف، إذ كانت من ضمن هذه العبارات «الله يخرب بيتك».

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، إلى تاريخ 18 ديسمبر الماضي، عندما أخبرت الخادمة التي تعمل داخل منزل الشاكية المجني عليها بوجود سيدتين خارج المنزل صباحاً، فخرجت إليهما، واتضح لها أن المتهمتين تمران من أمام منزلها دون توقف، ذهاباً وإياباً، فطلبت منهما مغادرة المكان، فرفضتا، وقامتا بسبها بعباراتٍ مسيئة وجارحة وخادشه للحياء، منها «الله يخرب بيتك»، ما دفع المجني عليها إلى التقدم بدعوى ضد المتهمتين لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقهما.

وواجهت المحكمة المتهمتين بأقوال الشاكية، فأنكرتا التهم، وقالت المتهمة الأولى إن «زوج المجني عليها متزوج من ابنتها المتهمة الثانية».

وبمواجهتهما بأقوال الخادمة التي أدلت بها في محضر التحقيقات التي أكدت مشاهدة المتهمتين أمام المنزل، ورفضهما المغادرة بعد طلب الشاكية، أنكرتا أقوالها، وقالتا إنهما حضرتا مع معلن محكمة دبي لإرشاده إلى منزل زوج الشاكية، ولم تقما بسبها، مشيرتين إلى أنهما لم تشاهدا الشاكية.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 10 فبراير المقبل لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها، ومواجهتها بالمتهمتين.