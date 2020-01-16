وفاة شاب في حادث دراجة مائية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

توفي شاب أجنبي في العقد الثاني من عمره، متأثراً بإصاباته التي تعرض لها في حادث اصطدام دراجة مائية بأخرى في الممزر، فيما أصيبت زوجته وشخص آخر (عربي) في الحادث نفسه، وحالتهما مستقرة الآن.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بوقوع الحادث، وعليه انتقلت الدوريات والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في الشارقة، إلا أن الشاب وصل للمستشفى متوفى، فيما تلقت زوجته والشاب العربي العلاج المناسب.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حذرت عبر نشراتها وحملاتها التوعوية مستأجري الدراجات ومالكيها، ومؤجريها، بضرورة الالتزام بالإرشادات الخاصة بالهواية، لتجنب الحوادث التي قد تنتج عنها، إذ إن مستخدمي الدراجات المائية عرضة للإصابة حال عدم التقيد بقواعد السلامة.