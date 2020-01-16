اتهام شاب بانتحال شخصية صديقه والاستيلاء على 10 آلاف درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة جنايات الشارقة، محاكمة شاب عربي متهم بانتحال شخصية الغير، والاستيلاء على 10 آلاف درهم من أحد مراكز الصرافة كانت محولة باسم صديقه وشريكه في السكن.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي الذي أكد أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص الذين يعرفهم اتفق معه على استخراج تأشيرة عمل لشقيقه، وطالبه خلال المكالمة بإعادة 10 آلاف درهم حولها إليه، لتخلفه عن استخراج الإقامة لشقيقه، لافتاً إلى أن المتصل هدده بإبلاغ الشرطة ورفع دعوى ضده في حال عدم إرجاع المبلغ.

وتابع أنه لم يستلم المبلغ، وبعد متابعة المشكلة، تبين أن شريكه في السكن استولى على رخصة قيادته دون أن ينتبه لفقدانها، وتوجه إلى أحد مراكز الصرافة واستلم قيمة الحوالة 10 آلاف درهم منتحلاً شخصيته.

وقال إن المتهم يقطن معه في شقة مشتركة في عجمان، وتربطه به علاقة جيدة، إذ قام باستئجار سيارة من أحد مكاتب تأجير السيارات مستخدماً رخصة قيادته التي سرقها منه، لافتاً إلى أن المكتب تواصل معه لاستلام رخصة القيادة التي تعود له، بعد أن تم العثور عليها في المركبة.

وبمواجهة المتهم بأقوال الشاكي والتهم المنسوبة إليه، أنكرها، وقال إنه لم ينتحل شخصية الشاكي، مشيراً إلى أنه يسكن معه، وأن الشخص المتسبب في المشكلة طلب منه أن يساعده في استخراج تأشيرة عمل لشقيقيه في الشركة التي يعمل بها، لكنه لم يتمكن من ذلك، مؤكداً أنه لم يستلم أي مبالغ مالية باسم الشاكي، لافتاً إلى أن مراكز الصرافة مزودة بكاميرات وبإمكان المحكمة والنيابة التأكد من كاميراتها بتاريخ الواقعة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثاني من فبراير المقبل، للاستماع الى أقوال صاحب مكتب تأجير السيارات.