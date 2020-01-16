إفريقيان يعترفان بالاحتيال بـ «الورقة السوداء»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة عجمان شخصين من دولة إفريقية بتهمة الاحتيال بادعائهما القدرة على مضاعفة الأموال بتحويل الأوراق السوداء إلى دولارات، واعترف المتهمان بالاحتيال بالورقة السوداء.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بورود بلاغ من أحد الأشخاص يؤكد تعرضه لعملية احتيال من قبل شخصين من دولة إفريقية بعد ادعائهما القدرة على مضاعفة الأموال، حيث عرضا عليه ورقة سوداء وقاما برشها بمادة سائلة وغسلها إلى أن تحولت إلى ورقة فئة 100 دولار، ثم عرضا عليه كمية كبيرة من رزم الأوراق السوداء مقابل 15 ألف درهم لشراء المادة السائلة لتحويل الأوراق إلى دولارات فسلّمهما 15 ألف درهم، وتسلم منهما حقيبة مملوءة بالأوراق السوداء، فطلبا منه عدم فتحها كونها تحتاج إلى وقت لتتحول إلى أوراق نقدية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية تمكن رجال التحريات من ضبط المتهمين متلبسين بعد اتفاقهما مع الشاكي على استلام مبلغ 100 ألف درهم مقابل تحويل الأوراق المزيفة إلى 100 ألف دولار، حيث تم القبض عليهما أثناء حضورهما لاستلام المبلغ، وبسؤالهما عن الواقعة أقرّا بارتكاب الجريمة، فتم أخذ إفادتهما وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد النعيمي بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجناة، داعياً الجمهور إلى التبليغ عن أي حادث أو أشخاص يشتبه فيهم، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.