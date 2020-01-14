اتهام خليجي بتصوير رجال شرطة أثناء أداء عملهم

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الفجيرة قضية شاب خليجي، متهم بالتقاط صور لرجال الشرطة أثناء تأديتهم عملهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل.

وبسؤال هيئة المحكمة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، أقر بأنه كان يلتقط صوراً لرجال الشرطة ليحتفظ بها للذكرى أثناء مصادرة دراجته النارية المخالفة، ولم يكن يتوقع أن هذا الفعل يُجرِّم قانوناً.

وطلب من هيئة المحكمة الإفراج عنه بكفالة ضمان جواز سفره، مؤكداً أنه لم يكن يقصد السوء من تصرفه، إذ فوجئ بتواصل الجهات المعنية معه، وتوجيه تهمة تصوير رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم إليه.