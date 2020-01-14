مدير يزوِّر ضماناً بنكياً بـ 11 مليون درهم لبناء «مسجد»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير (عربي)، زوّر مع آخر هارب خطاب ضمان منسوباً إلى أحد البنوك المحلية في الدولة، بقيمة 11 مليوناً و860 ألف درهم، واستولى بموجبه على مليون و710 آلاف درهم من إحدى الشركات العقارية، بعد الاتفاق مع الشركة المجني عليها على تنفيذ مشروع عبارة عن بناء مسجد في منطقة حتا بدبي.

وقال مدير حسابات في الشركة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن ملاك الشركة طلبوا منه التعاقد مع شركة استشارات هندسية لبناء مسجد في منطقة حتا، فتم طرح المشروع في مناقصة، ورست على الشركة التي يديرها المتهم، الذي وقّع العقد على أساس قيمة تبلغ 11 مليوناً و860 ألف درهم، وقبل البدء في البناء سددت شركته مبلغ مليون و186 ألف درهم، نسبة 10% من قيمة التعاقد، وفي المقابل قدمت شركة المتهم ضماناً بنكياً بقيمة التعاقد منسوباً إلى بنك إسلامي في الدولة، وحصلت على مقدم التعاقد، وبعدها باشرت تنفيذ بعض الأعمال، ثم حصلت على مبلغ آخر إضافي بلغ 524 ألف درهم.

وأضاف الشاهد أن الشركة التي يديرها المتهم توقفت إثر ذلك وبشكلٍ مفاجئ عن استكمال أعمال البناء، وبمراجعتها تبين أن السبب غياب مدير الشركة المتهم، وتأكد أن الشركة تمر بضائقة مالية، فقررت الشركة المجني عليها تقديم الضمان البنكي إلى المصرف، وكانت المفاجأة في رد المصرف بأن الضمان مزور وغير صادر منه.