    شاهد: طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطنا علقت مركبته في مجرى وادي البيح

    المصدر:
    • مصباح أمين-رأس الخيمة
    التاريخ:

    أنقذ قسم الطيران في شرطة رأس الخيمة ظهر أمس سائقا مواطنا في العقد الثاني من عمره علقت مركبته في وادي البيح في إمارة رأس الخيمة، حيث تدخل الطيران المروحي بقيادة العقيد طيار سعيد اليماحي لإنقاذ المواطن في عملية وصفتها شرطة رأس الخيمة بالاحترافية، وتم إجلاء السائق الذي كان يجلس فوق مركبته بانتظار إنقاذه من جري الوادي.

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