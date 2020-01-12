شاهد: طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطنا علقت مركبته في مجرى وادي البيح

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أنقذ قسم الطيران في شرطة رأس الخيمة ظهر أمس سائقا مواطنا في العقد الثاني من عمره علقت مركبته في وادي البيح في إمارة رأس الخيمة، حيث تدخل الطيران المروحي بقيادة العقيد طيار سعيد اليماحي لإنقاذ المواطن في عملية وصفتها شرطة رأس الخيمة بالاحترافية، وتم إجلاء السائق الذي كان يجلس فوق مركبته بانتظار إنقاذه من جري الوادي.

في عملية احترافية ناجحة تمكن جناح الجو بشرطة رأس الخيمة من إنقاذ شخص مواطن في العقد الثاني من العمر، علقت مركبته في وادي البيح ، حيث تمكن جناح الجو بقيادة العقيد طيار سعيد اليماحي، من انقاذه والوصول به إلى بر الأمان. pic.twitter.com/h6CqHOJhoz — شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) January 12, 2020