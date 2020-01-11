شرطة دبي تسجل 1880 حادثاً وتتلقى 51 ألف مكالمة خلال سقوط الأمطار

المصدر: محمد فودة-دبي

سجلت شرطة دبي خلال فترة هطول الأمطار 1880 حادثاً مرورياً منها 55 حادثاً بليغاً و 1825 حادثاً بسيطاً.

فيما تلقى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات 51 ألف 749 مكالمة على خط الطوارئ (999) منذ الساعة 12:٠٠ ظهراً من يوم الخميس الماضي حتى الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم، بينما تلقى مركز الاتصال 5562 مكالمة على خط مركز الاتصال 901.

ودعا العميد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء المناخية المتقلبة، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية،و تحذيرات النشرات الجوية قبل البدء في القيادة، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة لتجنب الحوادث، نظراً لتدني الرؤية بسبب الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح، مؤكداً أن القيادة بحذر وانتباه أو القيادة ببطء أو توقف المركبة خارج حرم الطريق وبشكل آمن، كلها أمور تساعد قائدي المركبات في تجنب الحوادث.

من جهته، قال العقيد أحمد عتيق بورقيبة مدير إدارة الطوارئ والازمات والكوارث في شرطة دبي، إن فريق إدارة الازمات والكوارث في امارة دبي قاموا بإدارة الحدث بشكل احترافي ومتقن أثناء هطول الامطار ومتابعة الدوريات والتوجيه الميداني بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين ..

ولفت إلى أن الدوريات أغلقت جانباً من المسارات في عدد من الشوارع وكذلك تم تحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة، وتوفير صهاريج لشفط مياه الامطار، إضافة إلى التعامل مع المركبات التي تعرضت لحوادث