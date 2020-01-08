السيطرة على حريق نشب ببرج سكني في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب بالطابق الـ24 في أحد الأبراج السكنية الواقعة بمنطقة النهدة، مساء أمس، دون وقوع إصابات بشرية.

وتفصيلاً، أكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة لـ«الإمارات اليوم» أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات الساعة 9:21 مساء يفيد بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة بالشارقة، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء من ثلاثة مراكز للسيطرة عليها، وهي مركز سمنان والميناء والنهدة، لافتة الى أنها باشرت مهامها بإخلاء جميع القاطنين بالبناية حفاظاً على سلامتهم، مشيرة إلى أنها سيطرت على الحريق في تمام الساعة 10:40 مساء.

وأوضحت أن الحريق نشب في مطبخ أحد الشقق السكنية الواقعة بالطابق 24، وامتد إلى البلكونة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة أو طوابق أخرى، دون وقوع إصابات.

ودعت إدارة الدفاع المدني إلى ضرورة اتخاذ تدابير الأمن والسلامة في المطابخ وداخل المنازل لمنع حدوث الحرائق، واتباع اشتراطات الوقاية والسلامة وتعليمات الدفاع المدني، وسرعة الإبلاغ عن أي حادث والخروج من مخارج الطوارئ للحفاظ على السلامة.