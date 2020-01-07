ضبط برازيلية تخفي 1.8 كيلوغرام «كوكايين» في قضبان حقيبتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي، امرأة برازيلية إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب كيلو و876 غراماً من مادة الكوكايين المخدرة، بعدما أخفتها داخل قضبان حقيبة سفرها، داخل أكياس بلاستيكية شفافة.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن الإدارة تلقت معلومات موثوقة المصدر، حول اعتزام امرأة جلب كمية من المخدرات إلى داخل الدولة، فتم إبلاغ مفتشي جمارك دبي، وتم إيقاف المرأة بعد وصولها، وعثر داخل المقابض الحديدية لحقيبتها على مادة لها المظهر المميز لمخدر الكوكايين، فأحيلت المسافرة إلى الإدارة التي تولت التحقيق مع المتهمة، وتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها كيلو و876 غراماً من مادة الكوكايين.

وأضاف بعد الانتهاء من التحقيقات تمت إحالة المتهمة إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات.