ضابط في شرطة دبي يُنقذ حياة أوروبي حاول الانتحار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أنقذ ضابط في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، حياة أوروبي أثناء محاولته الانتحار داخل غرفته، باستخدام حزام لفه حول عنقه.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن «شرطة دبي فور تلقيها بلاغاً، يوم الخميس الماضي، الساعة 11 ليلاً، من قبل أحد الأشخاص الأوروبيين، يفيد بأن صديقه قد دوّن على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عبارات يعبّر فيها عن رغبته في الانتحار، تمكنت من تحديد مكان سكن الرجل في فيلا بمنطقة البدع، حيث توجه ضابط مع أفراد من الشرطة إلى مقر السكن في وقت قياسي»، مبيناً أن الضابط قابل مالك الفيلا وسأله عن الرجل، فأفاد بأنه يستأجر غرفة في الطابق الثاني، ولم يشاهده منذ أيام عدة.

وأضاف الجلاف أن الضابط صعد برفقة مالك الفيلا إلى غرفة الرجل وطرق بابها، وفجأة سمع صوت صعوبة في التنفس خلف الباب مباشرة، مشيراً إلى أن الباب كان مُحكم الإغلاق ومن الصعوبة كسره.

ولفت الجلاف إلى أن نباهة الضابط أسهمت في إيجاد الحل لإنقاذ الرجل، حيث كان قد شاهد سلماً حديدياً في فناء الفيلا، فنزل مسرعاً، ثم صعد على السلم نحو شرفة غرفة الرجل، وتمكن من الدخول إليها، وفك الحزام عن عنق الرجل، وأجرى له إسعافات أولية، ما أسهم في إنقاذ حياته.

وأشاد الجلاف بنباهة الضابط وحسن تصرفه، وسرعة اتخاذه للقرار السريع في استخدام السلم الحديدي، والصعود إلى غرفة الرجل، ما أسهم في إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة، بعد أن وضع حزاماً حول عنقه محاولاً إنهاء حياته لأسباب مادية واجتماعية.

وأكد أن الرجل كان شبه غائب عن الوعي جراء الاختناق ونقص الأوكسجين، وارتفاع ضغط الدم الناجم عن محاولته الانتحار، مبيناً أن الرجل كان قد كتب رسالة ووضعها على سريره، موجَّهة إلى ذويه وأقاربه، ومدوناً فيها الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الانتحار، والمتعلقة بأمور مالية واجتماعية خاصة.

وأشار إلى أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما قدم فريق مختص من الأخصائيين النفسيين في شرطة دبي الدعم النفسي له، واطلعوا على احتياجاته للمساعدة في استقرار حالته النفسية.

وأبدى الرجل ندمه لانقياده واستسلامه للأفكار السلبية التي جعلته يفكر في الانتحار، بدلاً من التعامل مع مشكلاته الشخصية، مقدماً شكره إلى شرطة دبي على سرعة تدخلها والإسهام في إنقاذ حياته وتقديم الدعم له.