آسيوي يتحرّش بطفلة ويطلب من أمها «صفعه»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي تحرش بطفلة إماراتية، تبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء وضع أغراض اشترتها أمها من مركز تجاري في السيارة، وحين واجهته الأم بما حدث انهار وطلب منها أن تصفعه ولا تسلمه إلى الشرطة.

وقالت أمّ الطفلة إنها كانت برفقة ابنتها في جمعية تعاونية بمنطقة الطوار، وبعد شرائها الأغراض، عرض عليها نقلها إلى السيارة فوافقت، ثم اتجه إلى المقعد الخلفي للسيارة لوضع غرض متبقي، وتحرش بابنتها بلمس مناطق حساسة من جسدها.

وأضافت أن ابنتها أخبرتها بعد مغادرة العامل، فسألتها عن سبب عدم استغاثتها، فقالت الطفلة إنها كانت خائفة، وجلست مكانها مصدومة، لافتة إلى أنها توجهت نحوه وسألته عما حدث، فطلب منها مسامحته وصفعه، لكنها أبلغت الشرطة وقبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.