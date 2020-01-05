وفاة مواطن قاد مركبته دون رخصة قيادة ولوحة أرقام

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

كشفت شرطة رأس الخيمة، أمس، أن أحد المتوفَّين في حادث تصادم مركبتين على طريق أذن - الطويين، جنوب إمارة رأس الخيمة، يوم الأربعاء الماضي، ويدعى (س.ح - 18 سنة - مواطن) كان يقود مركبته دون رخصة قيادة ودون لوحة أرقام.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات، العميد أحمد الصم النقبي، أن سائق المركبة المتسببة في الحادث ويدعى (هـ.أ.ر - آسيوي)، دخل حرم الشارع الرئيس لطريق أذن من دون التأكد من خلوه من المركبات. وأضاف أنه أثناء دخول السائق الآسيوي للطريق تصادف مرور المركبة المتضررة، بقيادة (س.ح - 18 سنة) لا يحمل رخصة قيادة ومن دون لوحة أرقام للمركبة، ويرافقه كل من (ن.س - 19 عاماً)، و(ع.أ) و(ع.ع)، لتصطدم المركبتان بقوة، ما أسفر عن وفاة سائق السيارة المتضررة وأحد المرافقين له، وإصابة قائد المركبة المتسببة في الحادث ومرافقيه بإصابات حرجة ومتوسطة. وأشار إلى أن دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني توجهت لمكان البلاغ، وتم نقل المتوفَّين والمصابين للمستشفى، وباشرت جهات الاختصاص إجراءاتها القانونية لإحالة ملف الحادث للنيابة العامة.