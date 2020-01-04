كشف تفاصيل وفاة مواطن قاد مركبته دون رخصة قيادة ولوحة أرقام

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

كشفت شرطة رأس الخيمة، اليوم، أن أحد المتوفين في حادث تصادم مركبتين على طريق أذن _ الطويين جنوب إمارة رأس الخيمة، يوم الأربعاء الماضي، ويدعى "س.ح" 18 سنة، مواطن كان يقود مركبته دون رخصة قيادة ودون لوحة أرقام.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، أن سائق المركبة المتسببة في الحادث ويدعى "هـ.أ.ر" من جنسية آسيوية ويرافقه شخص آخر دخل حرم الشارع الرئيس لطريق أذن جنوب إمارة رأس الخيمة من لفة دوران دون التأكد من خلوه من المركبات.

وأضاف أنه أثناء دخول السائق الآسيوي للطريق تصادف مرور المركبة المتضررة بقيادة "س.ح" 18 سنة، لا يحمل رخصة قيادة ودون لوحة أرقام للمركبة، ويرافقه كل من "ن.س" 19 عاماً، و"ع.أ"، و"ع.ع" لتصطدم المركبتان بقوة، ما أسفر عن وفاة سائق السيارة المتضررة ومرافقه وإصابة قائد المركبة المتسببة في الحادث ومرافقيه بإصابات حرجة ومتوسطة.

وأشار إلى أن دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني توجهت لمكان البلاغ وتم نقل جثامين المتوفين والمصابين للمستشفى، وباشرت جهات الاختصاص إجراءاتها القانونية لإحالة ملف الحادث للنيابة العامة.

وأضاف أنه يجب على السائقين ومستخدمي الطرق الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والانتباه تفادياً لتكرار الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء، وتترك الألم والحسرة في قلوب ذويهم وعائلاتهم، لافتاً إلى أهمية تعاون الأهالي مع الجهود الشرطية الهادفة لتعزيز السلامة المرورية في الطرقات من خلال عدم السماح لأبنائهم بقيادة المركبات قبل الحصول على رخصة القيادة.