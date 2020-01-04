بالفيديو.. ضبط 1.5 طن مخدرات و1.2 مليون حبة مخدرة في أبوظبي‎

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي تمكنها من ضبط 1.5 طن مخدرات، ومليون و200 ألف حبة مخدرة خلال العام 2019، في عمليات متفرقة حققت نجاحاً كبيراً في التصدي للآفة ومنع انتشارها في مجتمعنا.

وأكدت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي لدى شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بالتصدي لمروجي المخدرات وكشف أساليبهم وملاحقتهم أينما وجدوا إلى أن يتم القبض عليهم لينالوا العقاب المناسب على جرائمهم.

وذكرت أن تهريب وترويج المخدرات من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتديرها عصابات إجرامية يجب النيل منها والقضاء عليها في أماكن تواجدها، موضحة أن شرطة أبوظبي أحبطت العديد من عمليات تهريب المخدرات وألقت القبض على عدد كبير من تجار ومروجي المخدرات في كثير من دول العالم بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وحثت على تكثيف الجهود وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة وتحصين جيل الشباب من شرورها وسمومها، وتجفيف منابعها والوقاية من أضرارها ومكافحتها بكافة الوسائل، لافتة إلى أن المكافحة تعد مسؤولية مجتمعية، والأسرة تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي لها ومنع انتشارها.

وأشارت إلى الجهود المستمرة في تعزيز الوعي الوقائي عبر المشاركة في كافة المبادرات الهادفة والمجالس والملتقيات والندوات والمحاضرات وورش العمل ونشر الثقافة الأمنية بين طلاب المدارس والجامعات وكافة شرائح المجتمع.

ودعت مديرية مكافحة المخدرات أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والإبلاغ عن أي معلومات أمنية تسهم في القبض على عصابات المخدرات الإجرامية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 مؤكدة اهتمامها بتحصين الأبناء من الوقوع ضحايا في مستنقع المخدرات.