وفاة مواطنَين وإصابة 4 في حادث مروري برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفي شابان مواطنان، وأصيب أربعة آخرون بإصابات بين الحرجة والمتوسطة، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق شارع أذن - الطويين، جنوب إمارة رأس الخيمة.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد صالح الهاجري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات، مساء أول من أمس، في الساعة التاسعة وست دقائق، يفيد بوجود إصابات، إثر حادث مروري وقع على طريق أذن - الطويين جنوب إمارة رأس الخيمة.

وأضاف أنه «على الفور تم إرسال سبع مركبات إسعاف، وسيارتي مستجيب أول إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود حالة وفاة في مكان الحادث، وأربع حالات حرجة، وواحدة متوسطة».

وأفاد بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفيي الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، ودبا الفجيرة، وتم نقل حالة وفاة وأخرى حرجة إلى مستشفى صقر الحكومي، وتوفي أحد المصابين اثناء نقله للعلاج

. وقال مصدر بمستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، إن «قسم الحوادث والطوارئ استقبل، مساء أول من أمس، شاباً توفي في مكان الحادث، وآخر مصاباً بإصابات بليغة، إثر تعرضه لحادث مروري قوي»، مضيفاً: «تم نقل المصاب إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، نظراً إلى حالته الصحية البليغة، وتوفي متأثرا بإصابته».