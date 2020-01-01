خليجيان وامرأة متهمون بتزوير نسب طفل

المصدر: سمية الحمادي – الفجيرة

تنظر محكمة استئناف الفجيرة قضية خليجيين وامرأة متهمين بارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي خاص بإثبات نسب طفل.

وتعود التفاصيل القضية بحسب محضر النيابة العامة، إلى توجه المتهمين إلى جهة طبية مسؤولة عن اصدار شهادات المواليد الجدد وقدموا بيانات غير صحيحة لإثبات نسب طفل من خلال محرر رسمي مزور، واستخرجوا شهادة ميلاد له ثم قاموا باستخدام شهادة الميلاد المزورة لإدخال بيانات غير صحيحة في خلاص قيد، ووجهت لهم النيابة أيضاً تهمة تزوير جواز سفر الطفل.

وقام المتهمين باستخدام جواز سفر الطفل وشهادة الميلاد وخلاصة القيد المزورة في تسجيله بوزارة التربية التعليم من أجل دخوله المدرسة.

وحددت المحكمة جلسة لاحقة لاستكمال إجراءات القضية.