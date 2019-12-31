اتهام شاب بمحاولة سرقة عطور

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية شاب خليجي، متهم بمحاولة سرقة عطور من متجر داخل أحد المراكز التجارية، إذ قام بإخفائها، وتم اكتشافه من قبل أحد العاملين قبل خروجه من المحل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 11 من نوفمبر الماضي، عندما ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، يفيد بوجود شاب خليجي حاول سرقة عطور معبأة بزجاجات صغيرة من داخل محل بأحد المراكز التجارية، وعليه تحركت الفرق الأمنية، وبمعاينة الكاميرات والتحري، تم التأكد من صحة البلاغ، إذ لجأ المتهم إلى إخفاء الزجاجات بحقيبته فشاهده أحد العاملين، وخلال خروجه من عند الكاشير لحق به، وكشف أمره، وعليه تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة في الشارقة، ومنها إلى القضاء.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبأقوال العامل في محضر التحقيقات، فأنكر التهم، وقال إنه أخذ العطور ووضعها في سلة داخل مركز التسوق، وعندما توجه للكاشير لدفع الثمن اتهموه بالسرقة.

وطلبت النيابة إدانة المتهم، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 13 من يناير المقبل، لإعلان الشاكي من أجل سماع أقواله.