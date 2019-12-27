اتهام مزارع بهتك عرض ابنة مخدومه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مزارع (31 عاماً) بتهمة هتك عرض ابنة مخدومه (تسع سنوات)، بعد استدراجها إلى حديقة المنزل، والتحرش بها بطريقة سافرة، لدرجة أصابت الفتاة بصدمة نفسية، كما باشرت محاكمة موظف آسيوي تحرش بامرأة في وجود أبنائها وأمها بأحد المراكز التجارية.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت موجودة في منزلها، وطلب منها المتهم كوباً من الماء، ثم دعاها إلى مرافقته في حديقة المنزل، للاستمتاع بالطقس الجميل بعد سقوط الأمطار، ثم فوجئت به يرتكب أفعالاً مخلة معها، ثم غادر المنزل.

وذكر والد الطفلة إن زوجته اتصلت به وأبلغته بضرورة الحضور فوراً، لأن المزارع تحرش بطفلته، فسأل ابنته عما حدث، وحكت له بالتفصيل، لافتاً إلى أن الفتاة اتصلت بأمها التي كانت في منزل الجيران، فأبلغت الشرطة على الفور وتم القبض على المتهم.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتحرشه بالفتاة، مشيراً إلى أنه تحسس جسدها.

إلى ذلك، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً آسيوياً، بتهمة التحرش بامرأة كانت تتسوق مع أبنائها وأمها بأحد الأسواق في دبي.

وقالت المجني عليها (عربية - 35 عاماً) إنها كانت برفقة أبنائها ووالدتها في السوق لشراء بعض الألعاب، ولاحظت أن المتهم ينظر إليها بطريقةٍ سيئة ويتفحص جسدها، ما أثار الشك والخوف داخلها، مشيرة إلى أنها توقفت في منطقة الألعاب، ثم فوجئت به يقترب منها ويقف خلفها، فنظرت إليه واكتشفت أنه ينظر إلى جسدها من الخلف، ثم مد يده ولمسها من فوق الملابس.

وأكدت المجني عليها أنها كانت ترتدي فستاناً محتشماً، وكانت تركز مع أطفالها، لكن صدمها تصرف المتهم فصرخت عليه ونهرته، وتجمع المتسوقون حولهما، وحضر أفراد الشرطة وألقوا القبض عليه، لافتة إلى أن الواقعة حدثت يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان المكان خالياً من المتسوقين، ولم يوجد مبرر لاقترابه منها بهذه الطريقة.

ورجعت شرطة دبي إلى كاميرات المراقبة، وتم فحص التسجيل من قبل خبراء الأدلة الإلكترونية، وشوهد المتهم وهو يلمس جسد المجني عليها من الخلف، كما أقر في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة.

- محاكمة موظف

آسيوي تحرش بامرأة

في مركز تجاري.