وجبة "مقلوبة" تخنق فتاة وتحيلها إلى المستشفى

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنقذ فريق طبي في قسم المناظير في مستشفى عبيد الله برأس الخيمة، أول من أمس، فتاة من (جنسية عربية)، ابتلعت (عظمة دجاج) أثناء تناولها وجبة (مقلوبة) ما أدى إلى إصابتها باختناق وضيق في التنفس.

وقالت رئيسة قسم المناظير في مستشفى عبيد الله برأس الخيمة، الدكتور مريم الخاطري لـ"الامارات اليوم"، إن القسم استقبل الساعة الثامنة والنصف مساء أمس فتاة من جنسية عربية في العشرينيات من عمرها تم إحالتها من أحد مستشفيات الإمارة إثر ابتلاعها (عظمة دجاج) بطول ثلاثة سنتم ما أدى إلى إصابتها باختناق وضيق في التنفس.

وأوضحت أن المستشفى الآخر حاول عبر قسم الأنف والأذن والحنجرة انقاذ الفتاة واستخراج (العظمة) من خلال استخدام جهاز منظار إلا أن وصول العظمة إلى منطقة المريء أسفل الحنجرة لم يمكن جهاز المنظار إلى الوصول إليها، ولفتت إلى أنه تم تحويل المريضة إلى مستشفى عبيد الله على وجه السرعة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وأضافت: " فور وصول الفتاة إلى قسم المناظير تم اخضاعها للعلاج من قبل فريق مختص وتم إجراء صور أشعة للحنجرة لتحديد مكان وصول (العظمة) وحجمها، وتابعت أنه تم استخراجها باستخدام المناظر بشكل طبيعي دون أن تتعرض المريضة لأي أثار جانبية.

وأوضحت أن المريضة أفادت للفريق الطبي أنها كانت تتناول وجبة (مقلوبة) مع أفراد أسرتها وابتعلت دون أن تشعر عظمة صغيرة الحجم كانت في معلقة الأرز دون أن تتمكن من استخراجها أو تقيؤها.

وأشارت إلى أن (العظمة) نزلت من الحجرة حتى استقرت في المريء نظرا لصغر حجمها، مضيفة أن وصول الفتاة إلى المستشفى في الوقت المناسب ساهم في إخراجها قبل وصولها إلى المعدة، موضحة أنه يجب على المراجعين تناول ومضغ الطعام بشكل جيد والتأكد من خلو وجبات الأرز من عظم الدجاج واللحوم التي تكون صغيرة الحجم ولا تظهر بشكل واضح خلال وجودها في وجبات الأرز لتفادي ابتلاعها وحدوث مضاعفات صحية.