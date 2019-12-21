شرطة عجمان تعيد طفلاً عربياً تائهاً من أصحاب الهمم إلى ذويه خلال ساعتين

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان طفلاً من أصحاب الهمم يبلغ من العمر 8 سنوات عربي الجنسية ضل طريقه في منطقة النعيمية بإمارة عجمان وسلمته إلى ذويه سالماً.

وقال رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل المقدم غيث خليفة الكعبي أن أفراد دورية الشرطة المرورية شاهدوا الطفل يسير بمفرده في أحد الشوارع بمنطقة النعيمية في الفترة المسائية بصورة تشكل خطراً على حياته، فتوقفوا وحاولوا التعرف عليه ولكن لاحظوا أنه يعاني من إعاقة ذهنية ولم يتمكنوا من الحصول على بيانات حول اسمه ومقر سكنه، فتم اصطحابه إلى مركز شرطة النعيمية الشامل وتقديم الرعاية له والتأمين عليه.

وأضاف أنه وبعد البحث والتحري في المنطقة تم التعرف على ذوي الطفل خلال ساعتين فقط، وتم طلب حضور والده إلى مركز الشرطة لاستلامه، حيث أفاد أن الطفل خرج عندما وجد الباب مفتوحاً أثناء انشغال الأم وخروج الأب من المنزل فخرج ولم يعرف طريق العودة، وتم توجيه والد الطفل لمتابعة أبنائه ومراقبتهم الدائمة وخصوصاً أصحاب الهمم باتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة لحمايتهم وأمنهم والحفاظ على سلامتهم.

ودعا رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل الجمهور والأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه أبنائهم، وإغلاق الأبواب بإحكام خصوصاً خلال فترات الليل لتجنب فقدانهم او تعرض حياتهم للخطر.