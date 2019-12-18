محاكمة عصابة تهريب «السيارات المرهونة» بمستندات مزورة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة مكونة من أربعة أشخاص، احترفوا تزوير محررات رسمية لتهريب مركبات مرهونة لبنوك إلى خارج الدولة، مستخدمين مستندات عبارة عن بطاقات جمركية منسوبة لجمارك دبي، وشهادات تحويل مركبات داخل الدولة منسوبة إلى شرطة أبوظبي.

وأفاد شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن وجود عصابة تشتري مركبات مرهونة نتيجة مغادرة ملاكها الدولة، ثم تصدر شهادات جمركية مزورة، فضلاً عن تزوير أرقام قواعد تلك المركبات (الشاصي)، وترخيصها في الجهات المعنية بدبي أو مدينة العين أو أبوظبي، بموجب شهادات جمركية مزورة.

وقال الشاهد إنه بناء على تلك المعلومات، تم إعداد كمين وضبط المتهمين، وأقر أحدهم بأنه سجل مركبات عدة باسمه مقابل 2000 درهم لكل مركبة، ومن ضمنها مركبة طراز «تويوتا راف فور»، محل الدعوى المنظورة أمام محاكم دبي.