154 حادثاً مرورياً.. و«إسعاف دبي» تواجه الأمطار بخطة طارئة

المصدر: محمد عبدالعاطي ووجيه السباعي - دبي

تسببت موجة الامطار التي تعرضت لها دبي، أمس، في وقوع حوادث مرورية وبعض الاختناقات المرورية، نتيجة لتجمعات المياه.

وتلقى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي 4581 مكالمة، بدءاً من منتصف ليل أول من أمس حتى الساعة 10 من صباح أمس، وسجل 154 حادثاً مرورياً.وأفاد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي أن «مرور دبي» كثفت من الوجود الميداني للدوريات المرورية في شوارع الإمارة، لإدارة الحركة المرورية التي كانت بطيئة إلى حد ما، نتيجة تجمع المياه في عدد من المناطق والتساقط الغزير للأمطار، لافتاً إلى أن الدوريات أغلقت عدداً من المسارات في بعض الشوارع، وكذلك تم تحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة، بالإضافة إلى تأمين المركبات التي تعرضت لحوادث مرورية، والتي تعطلت في الطريق.

من جانبها، قالت بلدية دبي إن 300 موظف لديها شاركوا في تصريف مياه الامطار، التي سقطت على الإمارة، أمس، مؤكدة أنها عملت على معالجة كل البلاغات التي وردتها، مشيرة إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار تعمل وفق أعلى معايير الجهوزية.

وقالت إنها تتابع، من خلال وحداتها التنظيمية المعنية ومركز الطوارئ التابع لها، تطورات الحالة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، وبناءً عليها يتم تحديد مستوى حالة الطوارئ.

الى ذلك، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، وضع خطة عاجلة للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة، تقوم على رفع درجة الاستعداد لجميع الكوادر الإسعافية من سائقين ومسعفين وفنيي الطب الطارئ وأطباء الطوارئ، تحسباً لأي مفاجآت، والتعامل مع أي حادث طوال ساعات الليل والنهار، خصوصاً ما ينتج عن العوامل الطبيعية.