شرطة عجمان تقسط المخالفات المرورية

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

وقع قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات الإسلامي، يمثله الرئيس التنفيذي للمصرف، صلاح محمد أمين، ضمن إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة عجمان ومصرف الإمارات الإسلامي، لإيجاد خطة سداد ميسرة للمخالفات المرورية، في إطار الاشتراطات والأحكام المحددة في مذكرة التفاهم، وطبقاً لأحكام واشتراطات البنك المركزي، حيث سيتم تقسيط المخالفات على 12 شهراً بسعر فائدة صفر%.

وقال النعيمي إن توقيع المذكرة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد الجمهور، من خلال تيسير دفع مخالفات المرور، بحيث يمكنهم وضع خطة سداد بأقساط تصل إلى 12 شهراً، للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مخالفات بقيمة 1000 درهم فأكثر.

وتقضي المذكرة بأن تقدم شرطة عجمان خدمة تقسيط دفع المخالفات المرورية لعملاء مصرف الإمارات الإسلامي، من خلال بطاقات الائتمان الصادرة من المصرف، وبسعر فائدة صفر%.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمصرف أن المصرف يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز سعادة المتعاملين، من خلال تقديم خدمة متميزة تسعدهم، فجاء التعاون مع شرطة عجمان لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية، لتوفير خطة سداد بما يناسب احتياجاتهم.