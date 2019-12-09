أفريقي يعترف بمحاولة سرقة «صراف آلي»‎

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، اليوم، قضية أربعة أشخاص من دولة أفريقية متهمين بالشروع في سرقة صراف آلي وإتلاف كاميرات المراقبة، وفق لائحة اتهام النيابة العامة.

واعترف المتهم الأول أمام هيئة المحكمة، أنه حاول كسر الصراف الآلي دون أن سرقة أي أموال منها، متابعاً أنه قطع الأسلاك الكهربائية الخاصة بكاميرات المراقبة بمفرده، والمتهمين الثلاثة لم يكونوا على علم بتفاصيل سرقة الصراف الآلي.

وأكد المتهمين الثلاثة أمام المحكمة أن المتهم الأول ارتكب جريمته بمفرده وأنهم لم يشتركوا معه، ولم يكونوا على علم بمحاولة سرقة الصراف الآلي، وقررت المحكمة تأجيل استكمال نظر القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وجاء في تفاصيل الواقعة تلقي شرطة رأس الخيمة في 30 أكتوبر الماضي، بلاغاً عبر غرفة العمليات يفيد بتعرض أحد أجهزة الصراف الآلي بمنطقة خارجية في الإمارة، للإتلاف ومحاولة السرقة، حيث تم على الفور إرسال الجهات المختصة إلى موقع الجهاز، وتبين محاولة إتلاف جهاز الصراف وقطع أسلاكه الكهربائية، ووجود بعض آثار الخلع والكسر عليه، لكن لم يتمكن الفاعل مع فتحه أو سرقة مبالغ مالية.

وذكر تقرير شرطة رأس الخيمة، أنه تم التوصل إلى هوية الجناة وهم أربعة أشخاص من دولة أفريقية، حيث توصلت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات إلى مكان تواجدهم في إحدى مناطق الإمارة، وتم ضبطهم خلال 24 ساعة من وقوع محاولة السرقة، كما ضٌبط الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، واعترفوا بمحاولة سرقة جهاز الصراف الآلي إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه.





