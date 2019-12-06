«جنايات دبي» تحاكم آسيوياً جلب 99 كبسولة هيروين بأحشائه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر آسيوي، جلب 99 كبسولة هيروين في أحشائه، تزن أكثر من كيلوغرام، رغم ما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على سلامته، منفذاً تعليمات تاجر مخدرات في بلاده.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه اشتبه في المتهم حين وصل إلى مطار دبي الدولي، وسئل من قبل المختصين عما إذا كان يحوز أي ممنوعات، فنفى، لكن بدت على وجهه آثار التعب، فتم عرضه على جهاز كشف محتوى الأحشاء، ورُصدت أجسام غريبة داخل أمعائه، فتم اقتياده إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها إلى مستشفى راشد، وبقي هناك أياماً عدة حتى أنزل جميع الكبسولات التي في أحشائه، وتبين احتواؤها على مادة لها المظهر المميز لمخدر الهيروين، فجرى فحصها من قبل المختصين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتأكد أنها هيروين.

وأكد الشاهد اقتياد المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبسؤاله عن المضبوطات، وسبب وجودها بحوزته، اعترف بأنه تسلمها من شخص في بلاده لتوصيلها إلى أحد الأشخاص في الإمارات مقابل مبلغ مالي.