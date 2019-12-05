2000 درهم غرامة لعربي سرق مركبة بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

حكمت محكمة جنح الفجيرة بغرامة قيمتها 2000 درهم، على متهم عربي بسرقة مركبة مملوكة للغير، بعد أن كانت متوقفة في أحد المواقف المخصصة للمركبات بالفجيرة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم، في جلسات سابقة، أنكر الاتهام المنسوب إليه، مشيراً إلى أنه كان هارباً من مجموعة أشخاص كانوا يتعقبونه لأذيته، وسرقته، مؤكداً أنهم لصوص، وظل يهرب إلى أن وجد مركبه مفتوحة، وداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها، ما جعله يستعين بها للهرب، وحين عاد إلى مكان السيارة بالمواقف، وجد صاحبها، وحاول حل سوء التفاهم، مشيراً إلى أن صاحب السيارة قدم تنازلاً عن الدعوى ضده.