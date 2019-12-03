وفاة شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

أعلنت شرطة الشارقة، أنها تحقق بواقعة مشاجرة حدثت بمدينة كلباء نتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر يتلقى العناية الطبية والعلاج حالياً بمستشفيى كلباء.

ووفقاً للحساب الرسمي لشرطة الشارقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الجهات المعنية باشرت التحقيق مع المتهمين في واقعة مالشاجرة التي حدثت أمس في كلباء بين مجموعة من الأشخاص، وذلك لجمع الأدلة الكافية للوقوف على أسباب المشاجرة الأساسية التي أودت إلى وفاة شخص وإصابة أخر.

وبينت شرطة الشارقة أنه جاري التحقيق بالواقعة مع جميع الأطراف، إذ أنها بانتظار التقارير الطبية لمعرفة السبب الرئيسي الذي أدى للوفاة وحالة الشخص الصحية الذي تعرض للإصابة.