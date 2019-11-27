إصابة آسيوي بعاهة مستديمة في مشاجرة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية شخصين آسيويين متهمين بالاتجار في الخمور، والاعتداء على شخص من جنسيتهما نفسها، والتسبب له في عاهة مستديمة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، عندما ورد بلاغ إلى أجهزة الأمن يفيد بوجود شخص مصاب، إثر مشاجرة في إحدى المناطق بالشارقة، بسبب بيع الخمور، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن شخصين قاما بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلاف نشب بينهم على بيع المشروبات الكحولية.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبينت التقارير الطبية إصابته بعاهة مستديمة بسبب الضرب المؤذي الذي تعرض له في مختلف أرجاء جسده، وضبطت الشرطة المتهمين وأحالتهما إلى النيابة، ومنها إلى القضاء لمحاكتهما واتخاذ اللازم بحقهما. وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فأنكرا تهمة الاعتداء على المجني عليه، أو التسبب له في عاهة مستديمة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة التاسع من ديسمبر المقبل.