عصابة تسرق بالإكراه 200 ألف درهم من آسيوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات أربعة متهمين، اثنان منهم حضورياً، واثنان غيابياً، لخطفهم «عامل حديقة» آسيوياً، وسرقة 200 ألف درهم منه بالإكراه، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، ودهس يد المتهم أثناء هروبهم.

وقال المجني عليه إنه خرج من مقر سكنه في منطقة هور العنز بدبي، ويحمل بيده كيساً شفافاً داخله 200 ألف درهم، كان يقصد إيداعها في حسابه بالبنك، وبمجرد وصوله إلى مركبته، فوجئ بأربعة أشخاص يهاجمونه، ويمسكه اثنان من يده، مدعين أنهم رجال شرطة، وأبرزوا جهازاً لاسلكياً، وبطاقة تحمل شعار شرطة، وأدخلوه مع صديقه إلى سيارة كانت معهم، بدعوى اقتياده إلى مركز الشرطة، كون المجني عليه مطلوباً في قضية مخدرات، ثم نقلوه إلى ساحة رملية بمنطقة الحمرية، وسحبوه من قدميه إلى الخارج، ثم تحرك أحد المتهمين بالسيارة مسرعاً، فدهس يد المجني عليه اليمنى، ولاذوا بالفرار، بعد سرقة المبالغ التي كانت في سيارته قبل التحرك.