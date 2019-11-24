ضبط سيارة تجاوز سائقها سرعة 236 كيلومتراً في الساعة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت إدارة المرور والدوريات في إمارة رأس الخيمة، 346 مركبة بسبب تجاوز السرعات القانونية المحددة على طرقات الإمارة، منذ بداية العام الجاري.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «فرع مراقبة الطرق ضبط مركبة على شارع الشيخ زايد في إمارة رأس الخيمة يقودها شاب بسرعة تجاوزت 236 كيلومتراً في الساعة، حيث ضبط أحد أجهزة الرادار على الطريق المركبة المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق».

وأشار النقبي إلى أن شرطة رأس الخيمة تعمل على دراسة جميع المخالفات والحوادث المرورية الناتجة عن السرعات غير القانونية، لافتاً إلى أنه يوجد في شوارع رأس الخيمة 83 جهاز رادار، وبصدد تركيب 10 أجهزة جديدة.

وأضاف أن إدارة المرور والدوريات تراجع السرعات على الطرق الداخلية والفاصلة بين الشوارع الحيوية، كما تدرس التغيرات التي تطرأ على الوضع العام للإمارة من حيث زيادة الكثافة السكانية والتطوير العمراني.