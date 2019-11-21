امرأتان تنقذان عاملين علقا على واجهة برج في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

انقذت امرأتان (مغربية ويونانية)، عاملين علقا خلال عملية تنظيف واجهة برج سكني على كورنيش عجمان، بسبب هبوب رياح شديدة أمس.

وقال مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، المقدم رائد عبيد الزعابي، إن «بلاغاً ورد في الساعة التاسعة صباحاً يفيد بوجود شخصين عالقين داخل منصة كهربائية تستخدم في تنظيف الواجهات الزجاجية في برج على الكورنيش، والرياح الشديدة جعلت المنصة تتأرجح».

وأضاف الزعابي أن «امرأتين أنقذتا العاملين، من خلال نافذة الشقة في الطابق التاسع، حيث تمكنتا من إمساك سلك المنصة حتى وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع البلاغ، ونتج عن ذلك إصابة المرأتين بإصابات بسيطة، تم التعامل معها في موقع الحادث عن طريق الإسعاف الوطني، وتعاملت فرق الإنقاذ بشكل احترافي، حيث تولت تثبيت المنصة وإنزال العاملين من دون تعرضهما لإصابات».

وأشاد بالموقف البطولي للمرأتين، حيث تمكنتا من سحب سلك المنصة المعلقة، من خلال نافذة الشقة في البرج السكني، من أجل حماية العمال من السقوط لحين وصول فرق الدفاع المدني.