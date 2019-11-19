خادمة تتهم كفيلتها بضربها وإصابتها بـ «جلطة»

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية خادمة آسيوية تتهم كفيلتها خليجية بالاعتداء عليها وضربها بشكل متكرر ما أحدث بها إصابات بمختلف أنحاء جسدها وجلطة أدخلت على أثرها المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة الشارقة بلاغاً من خادمة تعمل في منزل امرأة خليجية تفيد بقيام كفيلتها بضربها باستمرار بيديها على وجهها وبأداة تستخدم للطبخ «معلقة» على رأسها بسبب خلافات على الأعمال المنزلية، ما جعلها تدخل المستشفى وتصاب بجلطة إثر تعرضها للضرب المتكرر وتأثرها نفسياً بمعاملة كفيلتها لها، وبعد التحقيق في الواقعة أحالت البلاغ إلى النيابة والمحكمة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وواجهت المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرت قيامها بضرب الشاكية، وقالت إن لديها عدد من الخادمات اللاتي يعملنا تحت كفالتها بمنزلها، مشيرة إلى أن المجني عليها هربت من المنزل قبل فتحها البلاغ ضدها، لافتة إلى أنها أبلغت مكتب العمالة المسؤول عنها والشرطة بهروبها، مضيفة أن الشاكية حالياً خارج الدولة حسب ما هو مبين بملف القضية، مطالبة ببراءتها من التهم الكيدية التي قدمت ضدها.

بدورها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 15 من ديسمبر المقبل للحكم في القضية.