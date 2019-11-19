براءة خليجية من التسبب في وفاة 7 من أبنائها

المصدر: سمية الحمادي ــ دبا الفجيرة

قضت محكمة دبا الفجيرة ببراءة أم خليجية من تهمة التسبب بالخطأ في وفاة سبعة من أبنائها بحريق اندلع في منزلها قبل نحو عامين.

وكانت هيئة المحكمة وجهت إلى الأم تهمتي التسبب في وفاة سبعة من أبنائها بالخطأ، والإهمال.

واندلع حريق في يناير عام 2018 بمنزل في منطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتج عنه وفاة الأبناء السبعة (أربع بنات بينهن طفلتان توأمان، وثلاثة أولاد)، راوحت أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً، نتيجة الاختناق بالدخان الأسود الناتج عن حريق شب في صالة المنزل.

وتلقت غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة بلاغاً في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة صباحاً من إحدى الأمهات، يفيد بتعرض منزلها لحريق، وأن أبناءها داخل المنزل، وعلى الفور هرعت دوريات الشرطة وقوات الدفاع المدني إلى موقع البلاغ، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق، وعثر على الأطفال السبعة قد فارقوا الحياة.