محاكمة «خليجي» لم يدفع رواتب عماله

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة، قضية «خليجي» صاحب شركة متهم بالامتناع عن دفع رواتب العمال، لمدة تجاوزت شهراً.

وأحالت النيابة العامة الخليجي بتهمة عدم الالتزام بسداد رواتب العمال العاملين لديه في المواعيد المقررة قانوناً، وطالبت بمعاقبته.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم، قال «كان يعمل لدي 40 عاملاً أدفع لهم الرواتب بشكل ثابت دون تأخير منذ 18 سنة، إلا أن الشركة بدأت تخسر ما اضطره إلى تقليل عدد العمال حتى أصبحوا أربعة عمال، منهم اثنان هاربان.

وتابع: «بسبب ظروفي العائلية التي واجهتها خلال الفترة السابقة من وفاة والدتي ومرض أحد أفراد العائلة، وظروف خسارتي في التجارة أجبرتني على التأخر في سداد أجور العمال، فكل هذه الأمور تراكمت عليّ وكانت سبباً قاهراً منعني من السداد، فقد كنت في حاجة لوقت لترتيب أولوياتي وأموري المالية».

وقال للقاضي «سأقوم بسداد الأجور المتأخرة ولن أعيد هذا الخطأ مرة أخرى، وأرجو الرأفة والرحمة».

وقرّرت الهيئة القضائية تأجيل الحكم في القضية للأسبوع المقبل.