إغلاق مصنع تنقية مياه في أبوظبي لـ«خطورته على الصحة العامة»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مصنع سبيشل اكوا لتنقية المياه» في منطقة مصفح بمدينة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم IN- 1002470، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرارات الإغلاق الإداري جاءت نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الجاري.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثل في تكرار المخالفات المتعلقة باستخدام عبوات مياه تعود ملكيتها لشركات أخرى في الأساس وتعبئتها في المنشأة نفسها، ووجود تواريخ مختلفة للإنتاج والانتهاء في بعض العبوات، ما يؤدي إلى تظليل المستهلك، ويمثل مخالفة للأنظمة واللوائح الفنية الخاصة بالبطاقات الغذائية وبيانتها، موضحة أنه تم تحرير أربع مخالفات بحق المنشأة في يناير وأبريل ويونيو ونوفمبر من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة، لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية، الرامية إلى التأكد من تقيدها بكل اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئةباتخاذ الإجراء اللازم وصولا ًإلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.