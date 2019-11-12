ضبط 120 ألف عبوة عطور مقلدة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

ضبط مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية، في اقتصادية رأس الخيمة، مزرعة بمنطقة «شمل»، تم تحويلها من قبل أفراد آسيويين إلى مستودع لتخزين العطور المقلدة، وعثر بداخلها على 119 ألفاً و960 عبوة عطور مقلدة، تحمل علامة تجارية لـ18 ماركة عالمية، وبلغت قيمتها السوقية نحو 33 مليون درهم، كما بلغ عدد العبوات التي تحمل علامات لوكلاء غير معروفين 25 ألف عبوة.

وأفاد مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، فيصل عبدالله عليون، بأن قسم الحماية التجارية استقبل مكالمة من إحدى شركات العلامات التجارية، بوجود مزرعة تقوم بتخزين عبوات من العطور المقلدة، حيث بادر مفتشو الإدارة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بمداهمة المزرعة، والتحفظ على جميع العبوات المقلدة، ليتم إتلافها لاحقاً.

وأوضح أن فريق المفتشين بذل جهوداً متواصلة لمدة أسبوع في عملية التحري والدقة، للتأكد من بيان المعلومة الواردة، والموقع والجنسيات القائمة، مؤكداً دور إدارة الرقابة والحماية التجارية الجوهري في التصدي لهذه السلوكيات المخالفة، ومنع انتشارها في الإمارة.

وقال مدير قسم الحماية التجارية، يوسف البلوشي، إن القسم أجرى ضبطيات عدة، خلال الأشهر الـ10 الماضية، بلغت 26 منشأة تجارية تبيع بضائع مقلدة تحمل شعارات لشركات عالمية، منها: مرسيدس، وكارتييه، وفان كليف، وشوميت، ولويس فيتون، وكفالو، وقواطع كهربائية هاجر وايتن، وسابس، وأبل، وتولت الدائرة توجيه إنذار أولي للمحال المرصودة، وإلزامها بكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة.