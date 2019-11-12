اتهام خليجي بسرقة مركبة

المصدر: سمية الحمادي – الفجيرة

باشرت محكمة جنح الفجيرة، محاكمة خليجي متهم بسرقة مركبة مملوكة للغير، بعد أن كنت متوقفة في أحد المواقف المخصصة للمركبات في الفجيرة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم، أنكر الاتهام المنسوب إليه، مشيراً إلى أنه كان هارباً من مجموعة أشخاص كانوا يتعقبونه لأذيته وهم لصوص وظل يهرب منهم حتى وجد مركبه مفتوحة وبداخلها المفتاح فاستخدمها في الهرب بعيداً عن اللصوص، وأنه حاول حل سوء التفاهم مع صاحب المركبة.

وأشار المتهم إلى أن المجني عليه قدم تنازلاً عن الدعوى التي رفعها ضده وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم على المتهم إلى جلسة الأسبوع المقبل.