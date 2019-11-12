محاكمة عربي بتهمة سرقة منقولات صديقه

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة قضية عربي، متهم بسرقة منقولات طلب منه صديقه توصيلها إلى أهله في بلدته.

وبسؤال هيئة المحكمة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه أنكر تماماً، وقال إن «المجني عليه صديقي، ومن جنسيتي نفسها، وطلب مني نقل مجموعة من المنقولات إلى أهله، وحينما وصلت قمت بتسليمها جميعها إلى ابنه الذي قام بالتوقيع على وثائق استلام المنقولات، إلا أنني فوجئت - حينما تم القبض عليَّ - بهذه التهمة غير الحقيقية».

وطلب المتهم من هيئة المحكمة أجلاً أكثر من 10 أيام، ليتمكن من إحضار الوثائق التي تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه.

وأجلت هيئة المحكمة الحكم، لاستكمال الإجراءات اللازمة.