وفاة مواطنة وإصابة شقيقتها في تدهور مركبتهما في الحويلات

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

توفيت مواطنة 42 عاماً وأصيبت شقيقتها 38 عاماً بإصابات بليغة في حادث تدهور المركبة التي كانت تقودها الأولى على شارع الحويلات العام نحو 125 كيلومترا جنوبي رأس الخيمة .

وأشار مدير ادارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة العميد أحمد الصم النقبي ان غرفة العمليات تلقت بلاغا في حوالي الحادية عشرة والنصف من ظهر اليو حول تدهور مركبة على شارع الحويلات .

واضاف أن الجهات المختصة هرعت الى موقع الحادث حيث تبين وفاة السائقة واصابة شقيقتها التي كانت ترافقها باصابات بليغة وتم نقل جثة المتوفاة والمصابة الى أحد المستشفيات فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على اسباب وقوع هذا الحادث المؤسف تمهيدا لتحويل الملف للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات المتبعة .

ودعا العميد النقبي مستخدمي الطرق والسائقين بشكل عام الى توخي الحيطة والحذر والتقيد بالسرعات القانونية حفاظا على سلامتهم وحماية لهم من التعرض لمثل هذه النوعية من الحوادث .