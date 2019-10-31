بالفيديو: سقوط سيارة من مواقف قرية الشحن بدبي ووفاة سائقها

المصدر: محمد فودة - دبي

توفي سائق آسيوي الجنسية ظهر أمس، إثر سقوط سيارته من الطابق الثالث بمواقف قرية الشحن التابعة لمطار دبي، الذي يعادل في الارتفاع ستة طوابق في مبانٍ عادية، بحسب مصدر أمني في شرطة دبي أفاد بأن المركبة عادت إلى الخلف بطريقة مفاجئة ولم يستطع سائقها السيطرة عليها فاصطدمت بالحاجز الخرساني وتجاوزته بقوة لتسقط على الأرض، ويتوفى السائق متأثراً بالإصابات التي لحقت به نتيجة الحادث.

وانتقت دوريات تابعة لمركز الشرطة المختص، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسيير حركة المرور ونقل جثمان المتوفى تمهيداً لتسليمه إلى ذويه.

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