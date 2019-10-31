الحبس والغرامة لشاب خليجي استعرض بمركبة في العين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دانت محكمة جنح ومخالفات المرور في مدينة العين شاباً خليجياً بعدم الالتزام بآداب وقواعد المرور، وقيادة مركبته بتهور، وبصورة شكلت خطراً على حياة الآخرين، وتسببت في إحداث ضرر وإتلاف بالطريق العام، إضافة إلى إدانته بقيادة مركبة دون أن يثبت عليها لوحة الأرقام، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 40 ألف درهم، كما تضمن الحكم مصادرة المركبة، ووقف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.

من جهتها، دعت النيابة العامة في أبوظبي الشباب إلى الالتزام بالسلوكيات المسؤولة، خصوصاً عند استخدام الطرق، وعدم تعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر، موضحةً أن معظم المدانين بتهم تتعلق بقيادة المركبات بتهور وتعريض النفس والغير للخطر شباب من الفئة العمرية 18- 30 سنة، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى تعاون جميع الجهات التربوية والمجتمعية والإعلامية، إضافة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية.

وكانت الجهات المعنية تولت عمل التحريات اللازمة، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقود مركبة بصورة تشكل خطراً على سلامة الجمهور، وذلك مع تجمهر عدد من السيارات والأشخاص، حيث كان يستعرض على الطريق العام، ما شكل خطراً على حياة الأشخاص الموجودين خلال الواقعة، إضافة إلى إحداث أضرار بالطريق.