شرطة رأس الخيمة تضبط 4 أفارقة حاولوا سرقة صراف آلي

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

استطاعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط "4" أشخاص من الجنسية الأفريقية حاولوا سرقة مبالغ مالية من أحد أجهزة الصراف الآلي ، بإحدى مناطق الإمارة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

حيث أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة بأن شرطة رأس الخيمة، وصلت لحرفية عالية في التعامل مع القضايا الأمنية المقلقة و الأكثر انتشاراً، و ضبطها بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال ما تمتلكه من العنصر البشري المتميز و المؤهل، والمدرب على كيفية التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، التي تؤرق المجتمع،و ما قام به فريق العمل بإدارة التحريات و المباحث الجنائية، من عمل متقن و مدروس للوصول إلى المشتبه بهم في غضون ساعات قليلة من وقت تنفيذهم للجريمة، فهذا يدل على احترافية رجال البحث والتحري بشرطة رأس الخيمة.

وتفصيلاً أشار مدير عام العمليات الشرطية العميد عبدالله علي منخس بأنه ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بتعرض أحد أجهزة الصراف الآلي في أحد المناطق الخارجية بالإمارة، للعبث به و إتلافه، و محاولة لسرقته، وعلى الفور تم توجيه الجهات المختصة لموقع الجهاز، وتبين فعلاً محاولة إتلاف جهاز الصراف وقطع أسلاكه الكهربائية، و بعض آثار الخلع و الكسر عليه، لكن لم يتمكن الفاعل مع فتحه أو سرقة محتوياته من مبالغ مالية.

وأضاف وجهنا بتشكيل فرق عمل ميداني برئاسة مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من ضباط وأفراد إدارة التحريات، لتتبع خيوط الجناة، وبالفعل تم التوصل إلى هوية الجناة وهم أربعة أشخاص من الجنسية الأفريقية، حيث توصلت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات إلى مكان تواجدهم، في أحد مناطق الإمارة، و عليه تم تحديد توقيت تنفيذ العملية، وخلال "24" ساعة تم ضبط كافة الجناة، كما ضٌبط بحوزتهم الأدوات و المعدات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، التعدي على جهاز الصراف الآلي، وبمواجهتهم بالأدلة المتوفرة، أقروا بمحاولتهم سرقة جهاز الصراف الآلي إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه.

وأشار مدير عام العمليات الشرطية أنه تم إحالة المشتبه بهم مع ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم لينال جزاؤه العادل، و لنؤكد بأن رجال الشرطة سيبقون العين الساهرة لحفظ أمن المجتمع، و زيادة شعورهم بالأمن والأمان.