حبس "مفحط" العين 3 أشهر وتغريمه 40 ألف درهم ومصادرة المركبة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أدانت محكمة مرور العين شاباً خليجياً، بعدم الالتزام بقواعد المرور، لقيادته مركبة بصورة شكلت خطراً على حياة الآخرين وتسببت بإحداث اتلاف بالطريق العام، إضافة إلى إدانته بقيادة مركبة دون لوحة أرقام وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 40 ألف درهم، كما تضمن الحكم مصادرة المركبة ووقف العمل برخصة قيادة المتهم ثلاثة أشهر.

وتعرض المشاركة في التجمعات والاستعراض والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط بها، أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة بالمشاهدة، أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي، مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، قد حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة «التفحيط» بالمركبات، والقيادة بطيش على طرق الدولة، لما تخلفه من حوادث جسيمة تزهق أرواح مرتكبيها، مؤكدة أن مواجهتها تتطلب تضافر جهود قطاعات المجتمع كافة، وفي مقدمتها الأسر ومؤسسات المجتمع المدني، لتوعية الشباب بخطورة هذه الممارسات.

فيما أكدت شرطة أبوظبي شرطة أبوظبي، على أن مرتكبي مخالفات القيادة بطيش وتهور والقيام بحركات استعراضية خطرة بمركباتهم، سيعاقبون وفق القانون، وحذرت من قيادة المركبات بطيش على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وأكدت على أنه سيتم تطبيق القانون على «المتهورين»، وإيقافهم وحجز مركباتهم.

وشهدت أبوظبي عدد من الأحكام الرادعة بحق متهمين بممارسة استعراضات جنونية خلال قيادة السيارات، شملت إصدار النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي، أمراً بإلزام شاب مواطن بتنظيف الطرق والميادين العامة لمدة ثلاثة أشهر، تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة أبوظبي بإلزامه تأدية الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تغريمه 17 ألف درهم، وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بتهمة القيام باستعراضات جنونية، وقيادة سيارة من دون لوحات،

وعدم مراعاة الأحوال الجوية الممطرة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وعدم التوقف دون عذر مقبول عند التسبب في حادث.

فيما قضت محكمة المرور العام الماضي، بإدانة «مفحطين» تسببا في وفاة شاب دهساً في العين، وقضت بحبسهما لمدة عام والغرامة 20 ألف درهم لكل منهما عن تهمة التسابق، وتغريم المتهم الثاني 20 ألفاً إضافية عن تهمة محاولة الهروب من الشرطة، مع ألزامهما بأداء الدية لورثة المجني عليه، بما يعادل 200 ألف درهم مناصفة بينهما، مع مصادرة المركبتين المستخدمتين في السباق، والأمر بوقف العمل برخص القيادة، وإلزامهما بالرسوم المستحقة.