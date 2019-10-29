«حصنتك» ينقذ حياة أسرة آسيوية من حريق بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

أنقذ نظام «حصنتك» الخاص بالكشف عن الحرائق حياة أسرة آسيوية، بعدما شب حريق في شقتها بالفجيرة، أول من أمس.

وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، بأن غرفة العمليات بالدفاع المدني تقلت بلاغاً في نحو الساعة 12 منتصف ليلة أول أمس، من نظام «حصنتك» الخاص بالكشف عن الحرائق، يفيد بوقوع حريق في بناية سكنية، وعلى الفور توجهت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، وتعاملت مع الحريق، وسيطرت عليه في وقت قياسي، بعد أن تبين احتراق غرفة في إحدى الشقق، وتم إخلاء البناية السكنية بالكامل كإجراء احترازي لحماية السكان من أي ضرر.

وقالت صاحبة الشقة المحترقة، ساريشا (آسيوية): «فوجئنا أثناء النوم بصوت أجهزة الإنذار الخاصة بالحرائق، وحين استيقظنا وجدنا أنفسنا وسط دخان أسود كثيف يخرج من جهاز التكييف، ما جعلنا نخرج بسرعة من الشقة، إلا أن النار قضت على كل أجزاء الغرفة، بما فيها قطة الأسرة التي كنا نربيها منذ أكثر من سنة».