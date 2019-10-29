محاكمة سائق تاكسي بتهمة خدش حياء خليجية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنح في الفجيرة قضية آسيوي يعمل سائق تاكسي، متهم بالتحرش وخدش حياء خليجية، إذ ظل يلاحقها من مكان سكنها إلى أن وصلت إلى وجهتها.

وبمواجهة الهيئة القضائية للمتهم أنكر التهم الموجهة إليه، موضحاً أنه كان في وقت عمله، ولم يقم بأي فعل خادش للحياء، كما أنه لم يتحرش بالمجني عليها، مؤكداً أنه يعمل منذ سنوات في هذا المجال، ولم تسجل ضده شكاوى تحرش أو مضايقات للركاب الذين ينقلهم بمركبة الأجرة، بل إنه تمكن من تكوين صداقات وعلاقات طيبة مع عدد كبير منهم، لحسن خلقه طوال الأعوام التي يعمل بها سائق مركبة أجرة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.