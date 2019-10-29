الحبس مع وقف التنفيذ لخليجي صفع طفلاً في دورة مياه

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

حكمت محكمة جنح الفجيرة على خليجي بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، بتهمة الاعتداء على طفل في دورة مياه مسبباً له إصابات متوسطة، وكانت النيابة العامة أحالت الخليجي إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسد الطفل. وكانت شرطة الفجيرة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض طفل أثناء وجوده في دورة مياه للضرب والصفع من قبل شخص دون أن يعلم السبب، وتولى ولي أمر الطفل نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج من الإصابات التي تعرض لها. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم في الجلسات السابقة أقر بالتهمة المنسوبة إليه، قائلاً «قمت بصفع المجني عليه على وجهه دون أن أوجه له أي كلمة، فقد كنت في دورة المياه في أحد مراكز التسوق بالفجيرة، وظننت أنه فتح عليّ باب دورة المياه».