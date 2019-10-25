إصابة 21 شخصاً في تدهور حافلة على شارع الإمارات

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أسفر حادث تدهور حافلة لنقل العمال على شارع الإمارات، باتجاه إمارة الشارقة، مساء أول من أمس، عن إصابة 21 شخصاً بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة، وإصابة واحدة بليغة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعزت الشرطة سبب الحادث لعدم انتباه السائق.

وأفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن الأجهزة المختصة نجحت من خلال سرعة استجابتها في التعامل مع حادث السير المروري، الذي وقع لحافلة نقل عمال على شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة، وتم نقل المصابين في الحادث إلى المستشفي، وتسهيل حركة السير في موقع الحادث، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي في وقت وجيز.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، إن غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغاً بوقوع حادث تدهور حافلة في تمام الساعة الثامنة من مساء أول من أمس، وفور تلقي البلاغ انتقل إلى موقع الحادث عدد من دوريات المرور، وفرق الإسعاف الوطني، وفرق من شرطة دبي، حيث باشرت عملياتها في معالجة آثار الحادث، ونقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين وجود أربع إصابات متوسطة، و16 بسيطة، وحالة واحدة صنفت بالبليغة.

وأشار إلى أن الفرق تابعت عملها في تيسير حركة السير، وإخراج الحافلة بعيداً عن الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأوضح علاي أن عدم الانتباه والتركيز من جانب السائق أدى إلى انحراف الحافلة المفاجئ عن الطريق، وفقدان السائق السيطرة عليها.

ودعا جميع السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعة المقررة على الطريق، والحذر من مفاجآت الطريق، والتركيز والانتباه أثناء القيادة تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث، وما ينتج عنها من خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة.