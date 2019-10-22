شرطة دبي تنتشل 5 أطنان مخلفات من ميناء الحمرية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

انتشل المشاركون في مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة»، التي ينظمها قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، خمسة أطنان من المخلفات البحرية من ميناء الحمرية، بمشاركة 531 متطوعاً، بينهم 219 غواصاً، وطلبة مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، إلى جانب مشاركة خاصة من أصحاب الهمم.

وأكد مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، العقيد سعيد المدحاني، أن تنظيم فعالية مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة» التطوعية، يأتي بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، وانطلاقاً من نجاح المبادرة السنوي في انتشال أطنان من المخلفات من البيئة البحرية، واستقطابها مئات المتطوعين من محترفي وهواة الغوص.

وأشار إلى أن المبادرة أصبحت مبادرة مجتمعية تطوعية، لـ«يوم لدبي»، ضمن أجندة المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وهو ما يؤكد نجاحها المستمر في المحافظة على البيئة البحرية، عبر التطوع من مختلف فئات المجتمع، ودورها المهم في رفع وعي الأفراد وثقافتهم، بالمحافظة على بيئة بحرية نظيفة.

وأفاد رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، بأن المبادرة انطلقت من حرص شرطة دبي على المشاركة المجتمعية، والمساهمة في جعل بيئة دبي البحرية بيئة مستدامة خالية من الملوثات، مبيناً أن المبادرة التي تُنظم للعام السادس على التوالي، من قبل قسم الإنقاذ البحري تلعب دوراً مهماً في المحافظة على البيئة البحرية ونشر الوعي.