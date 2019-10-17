مؤشر الوفيات المرورية في دبي يُنصف النساء خلال 2019

المصدر: محمد فودة - دبي

انخفض مؤشر الوفيات المرورية التي تسببت فيها النساء بإمارة دبي بنسبة 66.6% خلال الفترة من أول يناير إلى آخر سبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، لـ«الإمارات اليوم» إن النساء كن أكثر التزاماً خلال الفترة من أول يناير إلى آخر سبتمبر من العام الجاري، إذ سجلن 91 حادثاً أسفرت عن ثلاث وفيات و129 إصابة، مقابل 120 حادثاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي أسفرت عن تسع وفيات وإصابة 182 آخرين.

وأضاف أن نسبة الحوادث التي ارتكبتها النساء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي تمثل 9.4% من إجمالي الحوادث المسجلة في إمارة دبي، والتي تقتصر على الحوادث التي أسفرت عن وفيات أو إصابات.

وأشار إلى أن النساء كن الأفضل بنسبة لافتة من السائقين الرجال من حيث مؤشر الوفيات المرورية، إذ تسببن في 3.2% من إجمالي الوفيات التي وقعت نتيجة الحوادث خلال الفترة المشار إليها، بواقع ثلاث وفيات، فيما بلغت نسبة الوفيات التي تسببن فيها خلال الفترة نفسها من العام الماضي مقارنة بالوفيات التي تسبب فيها الرجال 6.4% بواقع تسع وفيات، كما تسببن في 10% من إجمالي نسبة الإصابات المرورية التي راوحت بين البليغة والبسيطة والمتوسطة.

وأكد المزروعي أن هناك مبالغة في التقليل من قدرة النساء على القيادة، فمؤشرات المخالفات والحوادث تصب في صالحهن دائماً بغض النظر عن الفارق بين عدد السائقين الذكور والسائقات من النساء، لافتاً إلى أن المرأة ملتزمة بطبعها في الحياة باعتبارها أماً في الدرجة الأولى، تضع سلامة أسرتها على رأس أولوياتها.

وأوضح أنه من النادر تسجيل حالات لسائقات متهورات ينتهكن قانون السير بشكل متعمد مقارنة بالذكور، خصوصاً من فئة الشباب، لافتاً إلى أن هناك حرصاً على توعية المرأة دائماً بأهمية القيادة الآمنة، ليس لتحافظ على قيادتها ولكن كونها قريبة من أبنائها ويمكنها توصيل هذه الرسائل لهم، ونصحهم بأهمية الالتزام بآداب السير.

تسوية المخالفات

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي في شهر فبراير الماضي مبادرة للتشجيع على الالتزام، وهي تسوية المخالفات المرورية بأثر مستقبلي، إذ طرحت حوافز للسائقين الملتزمين تتمثل في خصم الغرامات المستحقة عليهم بمعدل تصاعدي، بشرط عدم ارتكابهم أي مخالفات مرورية خلال فترة المبادرة التي تمتد عاماً كاملاً.